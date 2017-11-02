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Маркет

Как создать эффективный лендинг

Лендинг пейдж – страница, работающая в автономном режиме. Попасть на нее можно по поиску в интернете или после просмотра определенного рекламного объявления. Использование таких страниц актуально для загрузки брошюр, книг, оформления подписок на какие-то товары и услуги.

Что нужно для эффективной работы landing page

Заказать landing page стоит у специалистов. Так как они знают, какие основные компоненты нужны для создания рабочей и интересной посадочной страницы. В первую очередь при ее создании уделяют особое внимание заголовку. Его роль заключается в привлечении внимании посетителей. Заголовок должен цеплять и вызывать желание изучить контент страницы. Для того чтобы все большее число посетителей просматривало ваши материалы необходимо поработать над оптимизацией. Для этого потребуется учесть основные советы экспертов, создающих запоминающиеся и яркие заголовки:

Следующий важный момент для создания работающей страницы – это второстепенный заголовок. Но он не является обязательным, на некоторых страницах его может и не быть. Часто он создается для того, чтобы вместилась та информация, которая не вошла в состав главного заголовка и могла испортить вид страницы в целом. Создавать второстепенный заголовок намного проще, чем основной. Просто необходимо под основным добавить еще одну текстовую строку.

Следующее на что нужно обратить внимание – это содержимое страницы. Ваша landing page должна содержать необычное и привлекающее внимание предложение. Контент эффективной страницы сразу дает ответ на вопрос «почему нужно купить именно ваш товар или услугу». Но ответ должен быть построен таким образом, чтобы у посетителей страницы не было впечатления, что вы себя хвалите. Текст, строят в форме беседы с потенциальным клиентом, все должно основываться на его потребностях. Обязательно нужно оговаривать преимущества, которые будут получены от приобретения именно вашей продукции. Этот ход необходим для построения доверительных и крепких отношений с покупателями. При написании текста стоит выражать свои мысли кратко, четко и емко. Информация должна легко восприниматься, поэтому тщательно подбирайте размер шрифта и не пишите слишком большие текстовые блоки.

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