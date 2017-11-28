Реестр обращений граждан утвердили депутаты Псковской гордумы

11:34, 28 ноября 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы единогласно утвердили реестр обращений граждан. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии гордумы, которая проходит 28 ноября.

Глава города Пскова Иван Цецерский пояснил, что это сделано для того, чтобы ни одно обращение не терялось. «Чтобы либо закладывать средства на решение проблемы на следующий год, либо изыскивать средства в текущем», - добавил он. Иван Цецерский отметил, что это начало работы по направлениям, обозначенным Олегом Брячаком. «Мы выстраиваем работу, чтобы не было упущено ни одно обращение граждан», - подчеркнул глава Пскова.

Также народные избранники утвердили Порядок организации контрольных выездов депутатов Псковской городской Думы. Иван Цецерский рассказал, что каждый депутат сам формирует повестку дня, организует комиссионный выезд и решает проблемы округа. «Комиссия сможет влиять на любое положение дел, по любому вопросу», - отметил он. По словам Ивана Цецерского есть один вопрос – как часто это может быть. В декабре предлагается сформировать график работы комиссии и решить, сколько раз в месяц будет выезжать комиссия.

Депутат Артур Гайдук спросил, учитывается ли единый избирательный округ. «Может, взять не территории и округов, а территорию города Пскова?» - предложил он.

«Если в мой округ будем выезжать и, например, Брячак, зная проблематику, тоже выедет, это будет хорошо», - согласился Иван Цецерский. Он объяснил, что город поделен на округа, и никому не запрещается участвовать в выезде в любой округ.