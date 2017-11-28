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Общество

Жителям себежской деревни Берёзка стали доступны интерактивное телевидение и высокоскоростной интернет

Благодаря депутату Госдумы Александру Козловскому и федеральной телекоммуникационной компании жителям себежской деревни Берёзка стали доступны интерактивное телевидение и высокоскоростной интернет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе парламентария.

Теперь жители могут воспользоваться  современными видами связи: широкополосным доступом в Интернет, «Интерактивным телевидением» (IP TV) с возможностью просмотра свыше 200 каналов в цифровом качестве, а также цифровая телефония.

«Раньше телефонное сообщение осуществлялось через коммутатор железной дороги. Новые времена внесли свои коррективы, и мы, всю жизнь проработавшие на железнодорожном щебеночном заводе, оказались без связи, оказалось сложно вызвать даже «скорую помощь», - с такой проблемой обратились к депутату Александру Козловскому жители деревни Березка, в которой проживают порядка трехсот человек.

«Конечно, без оперативной телефонной связи жить нельзя. Более того, я уверен, что и остальные блага цивилизации, такие как интернет, цифровое телевидение, должны быть доступны не только горожанам, но и жителям села, - прокомментировал Александр Козловский. – К сожалению, в ряде районов Псковской области существует проблема связи. Но, как показывает пример деревни Березка, решить ее можно. Вместе с главой района Леонидом Курсенковым мы обратились к директору компании, и во втором квартале этого года стартовал проект по организации сети передачи данных до Березки, который был успешно реализован. Я надеюсь, что вместе мы сможем решить ряд аналогичных задач для того, чтобы и в другие районы региона пришла связь и интернет».

В Березке установлен новый блок-контейнер, проложена кабельная сеть протяженностью более 5 км и смонтированы распределительные шкафы. Инвестиции в проект составили 480 тыс. рублей, возможностью подключения современных телекоммуникационных услуг по технологии ADSL обеспечены более 100 семей березкинцев.

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