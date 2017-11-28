Мокрый снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 29 ноября

11:59, 28 ноября 2017, ПАИ

29 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит -3…+2 градуса.

Будет дуть ветер южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.