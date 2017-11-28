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Виктор Гречин: От избрания сити-менеджером Братчикова город только выиграл

Депутат Псковского областного Собрания, директор «Агрофирмы «Победа» Виктор Гречин заявил, что от избрания новыми сити-менеджером Пскова его коллеги по региональному парламенту, руководителя компании «ПсковАгроИнвест» Александра Братчикова «город только выиграл».

Как отметил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации г-н Гречин, избранный глава администрации областного центра является «опытным и грамотным специалистом», среди сильных сторон которого — большой опыт руководящей работы, тесная связь со многими руководителями Пскова и Псковского района, а также умение находить компромисс.

Напомним, сегодня на сессии Псковской городской Думы Александр Братчиков был избран на пост сити-менеджера голосами 14 депутатов. При этом 11 парламентарием проголосовали за экс-депутата городской Думы Валерия Лесникова.

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  • Конкурс на должность сити-менеджера Пскова
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