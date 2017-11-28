Валерий Павлов: Николай Цветков сумеет проявить себя как руководитель

12:29, 28 ноября 2017, ПАИ

«Я считаю, что Николай Цветков вполне справится с тем объемом работ, которые ему будут поручены, и он вполне сумеет проявить себя как руководитель», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов, комментируя назначения бывшего руководитель Избирательной комиссии Псковской области вице-губернатором, курирующем внутреннюю политику.

По его словам, направление, которое поручено возглавлять Николаю Цветкову, хорошо известно ему: «Он хорошо осведомлен об обстановке в районах. Николай Цветков – вполне подходящая кандидатура для того, чтобы занять этот пост».

Напомним, 27 ноября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике. Цветков работал в администрации Псковской области на различных должностях государственной службы с 2000 года. Последние 8 лет он возглавлял Избирательную комиссию региона.