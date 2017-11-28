Псковские депутаты перераспределили средства бюджета на «майские указы», освещение и субсидию «Псковским новостям»

12:27, 28 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 28 ноября, депутаты Псковской городской Думы на очередном заседании приняли поправки в бюджет областного центра на 2017 год, которые, в том числе, предусматривают перераспределение ранее распланированных средств между различными статьями расходов.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, депутаты утвердили поправки, которые предусматривают увеличение доходов городской казны на 48 млн рублей. Из них порядка 10 млн рублей составляют дотации, 150 тысяч рублей — межбюджетные трансферты, а около 32 млн рублей — безвозмездные поступления на оплату труда и выполнение так называемых «майских указов» президента.

При этом расходы в проекте бюджета увеличились на 43 млн рублей.

В ходе обсуждения поправок было объявлено, что помимо этого предусматриваются передвижки средств между статьями расходов. В частности, часть средств была перенаправлена на оплату труда и выполнение президентских указов, а также на освещение города и на субсидии муниципальной газете «Псковские новости».