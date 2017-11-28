Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря

12:34, 28 ноября 2017, ПАИ

Действующий сити-менеджер Пскова Игорь Калашников будет исполнять обязанности градоначальника до 5 декабря. Как передаёт с сессии Псковской городской Думы корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил глава города Иван Цецерский. По его словам, с 5 декабря в должность вступит избранный сегодня на сессии городского парламента новый глава администрации города Александр Братчиков.

После избрания Братчикова глава Пскова подарил Калашникову навигатор и предложил его использовапть «для поиска правильного пути в своей дальнейшей жизни».

Сам Игорь Калашников поблагодарил депутатов и муниципальных служащих за 4,5 года совместной работы. «Мы обсуждали большие дела, решали много проблем. Всегда находили нормальный выход из любой ситуации», - отметил он и пожелал бывшим соратникам конструктивной работы.

«Дорогие мои, спасибо вам за работу. Я знаю, как вам доставалось, знаю, как вы исполняли свои обязанности. Вы знали, как это делать. Сначала понимали с полупредложения, потом с полуслова, потом с полувзгляда. Команда, которая работала со мной, решала вопросы для жителей Пскова», - сказал Игорь Калашников и добавил, что с такой командой у Александра Братчикова «всё получится».

Он также поблагодарил своих заместителей, председателей комитетов, которые «тянули основную лямку», работников муниципальных предприятий, управляющие компании. «Александр Николаевич, берегите их. Проблемы есть, но это люди, которые убирают эти проблемы. Всем спасибо и дай Бог всего хорошего. В добый путь, Александр Николаевич!» - обратился он к новому сити-менеджеру.



В свою очередь Александр Братчиков поблагодарил коллег за доверие, отметил, что осознают ответственность на новой должности и добавил, что рассчитывает на сотрудничество с Псковской городской Думой. В заключение Иван Цецерский вручил ему символический ключ от хозяйства Пскова.