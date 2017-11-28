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Политика

Дмитрий Шахов: Николай Цветков - квалифицированный и грамотный профессионал

«Николая Цветкова я знаю давно, он действительно достаточно квалифицированный и грамотный профессионал в своем деле, имеет опыт преподавания в высшей школе», - заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, комментируя назначение бывшего руководитель Избирательной комиссии Псковской области вице-губернатором, курирующем внутреннюю политику.

По словам Дмитрия Шахова, Цветков хорошо знает работу органов местного самоуправления, которые составляют основу функционирования Псковской области.

«Он имеет достаточно хороший управленческий опыт с точки зрения грамотной расстановки приоритетов и умеет добиваться поставленных задач», - подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 27 ноября, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике. Николай Цветков работал в администрации Псковской области на различных должностях государственной службы с 2000 года. Последние 8 лет он возглавлял Избирательную комиссию региона.

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