Псковская область получит федеральную субсидию на выплаты многодетным семьям

12:44, 28 ноября 2017, ПАИ

Псковская область и еще 59 субъектов России получат в следующем году федеральные средства на софинансирование ежемесячных денежных выплат семьям при рождении третьего и последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области, такую меру социальной поддержки получают семьи, чей среднедушевой доход ниже сложившегося в области. В следующем году размер выплаты составит более 10,6 тысяч рублей.

По данным на ноябрь этого года, выплаты произвели более чем на 3,9 тысячи детей.