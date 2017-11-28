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Экономика

Псковская область получит федеральную субсидию на выплаты многодетным семьям

Псковская область и еще 59 субъектов России получат в следующем году федеральные средства на софинансирование ежемесячных денежных выплат семьям при рождении третьего и последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказали в Главном государственном управлении социальной защиты населения Псковской области, такую меру социальной поддержки получают семьи, чей среднедушевой доход ниже сложившегося в области. В следующем году размер выплаты составит более 10,6 тысяч рублей.

По данным на ноябрь этого года, выплаты произвели более чем на 3,9 тысячи детей.

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