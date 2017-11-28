0
15:12
Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило наивысший уровень надежности компании «ВТБ Страхование»
12:48
Михаил Ведерников начал консультации по бюджету с фракциями Псковского областного Собрания
11:19
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
09:56
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
21:30
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
15:26
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
15:00
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Михаил Ведерников начал консультации по бюджету с фракциями Псковского областного Собрания

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников начал консультации с фракциями Псковского областного Собрания по проекту закона об областном бюджете на 2018 год и плановый двухлетний период. Первая встреча состоялась во вторник, 28 ноября. Основные параметры бюджета Михаил Ведерников обсудил с депутатами фракции ЛДПР, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Проект бюджета области непростой, но благодаря личной позиции президента Российской Федерации и решениям, которые были приняты на уровне Правительства, по выделению дополнительных бюджетных кредитов и дотаций на сбалансированность бюджета регион получит крупные суммы, что позволит нам решить часть проблем», — сказал Михаил Ведерников, открывая встречу.

Врио губернатора пояснил, что уже в декабре этого года ожидается поступление средств на реструктуризацию государственного долга в сумме 548 млн рублей. Кроме того, до конца года Псковская область получит дотацию на сбалансированность в сумме 357 млн рублей, которая пойдет на выполнение «майских» указов президента РФ в части повышения заработных плат работников бюджетной сферы. В следующем году на эти цели и повышение МРОТ поступят дополнительные средства в размере 1,46 млрд рублей.

«На этом работа администрации области с Правительством не заканчивается, — подчеркнул врио губернатора. — Мы подали заявки на участие в федеральных программах с 14-ю объектами, требующими ремонта либо реконструкции, и рассчитываем на поддержку. Мы также работаем над тем, чтобы получить финансирование строительства 25-метрового бассейна в Великих Луках, а совместно с сенатором Андреем Турчаком прорабатываем вопрос о выделении средств на реконструкцию стадиона «Машиностроитель».

Заместитель губернатора — начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова сообщила, что доходы бюджета в 2018 году ожидаются в сумме 24,05 млрд рублей, расходы — 24,41 млрд рублей, дефицит бюджета составит 2,1%, а в 2019 году бюджет будет профицитным. При этом впервые за последние 5 лет в законе нет увеличения коммерческих кредитов. Напротив, в течение трех лет идет их сокращение на 250 млн рублей в 2018 и 2019 годах и на 500 млн рублей — в 2020 году. Таким образом, к 2020 году государственный долг Псковской области составит 86%, подчеркнула Татьяна Баринова.

Депутат ЛДПР Сергей Литвиненко поинтересовался, почему по некоторым статьям расходов идет уменьшение параметров по сравнению с прошлым годом и насколько повысится в следующем году зарплата медработников. Начальник финуправления пояснила, что фактического уменьшения расходов нет, а изменение цифр в здравоохранении и образовании связано с завершением капитального строительства. Что касается заработных плат, то развернутые расчеты по различным сферам деятельности будут готовы к концу недели.

Также врио губернатора, несмотря на то, что постатейный разбор финансового документа проходит в рамках работы согласительной комиссии при подготовке ко второму чтению, дал разъяснения по госпрограммам, которые лежат в основе областного бюджета.

Завершая встречу, врио губернатора еще раз подчеркнул, что работа областных властей с федеральным центром продолжается. На следующей неделе Михаил Ведерников планирует провести ряд встреч с руководителями профильных ведомств в Москве по привлечению в регион дополнительных средств из госбюджета не только на решение первоочередных задач, но и на развитие.

Напомним, первое чтение бюджета Псковской области на 2018 год и плановый двухлетний период состоится в четверг, 30 ноября. Затем работа над документом продолжится в рамках согласительных комиссий. Ранее все желающие смогли высказаться по проекту бюджета на общественных слушаниях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило наивысший уровень надежности компании «ВТБ Страхование»
28 ноября 2017
Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило наивысший уровень надежности компании «ВТБ Страхование»
Михаил Ведерников начал консультации по бюджету с фракциями Псковского областного Собрания
28 ноября 2017
Михаил Ведерников начал консультации по бюджету с фракциями Псковского областного Собрания
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
28 ноября 2017
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
28 ноября 2017
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30 2
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
27 ноября 2017
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
23 ноября 2017
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино» 1
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
23 ноября 2017
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00

Идет загрузка...