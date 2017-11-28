Михаил Ведерников начал консультации по бюджету с фракциями Псковского областного Собрания

12:48, 28 ноября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников начал консультации с фракциями Псковского областного Собрания по проекту закона об областном бюджете на 2018 год и плановый двухлетний период. Первая встреча состоялась во вторник, 28 ноября. Основные параметры бюджета Михаил Ведерников обсудил с депутатами фракции ЛДПР, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Проект бюджета области непростой, но благодаря личной позиции президента Российской Федерации и решениям, которые были приняты на уровне Правительства, по выделению дополнительных бюджетных кредитов и дотаций на сбалансированность бюджета регион получит крупные суммы, что позволит нам решить часть проблем», — сказал Михаил Ведерников, открывая встречу.

Врио губернатора пояснил, что уже в декабре этого года ожидается поступление средств на реструктуризацию государственного долга в сумме 548 млн рублей. Кроме того, до конца года Псковская область получит дотацию на сбалансированность в сумме 357 млн рублей, которая пойдет на выполнение «майских» указов президента РФ в части повышения заработных плат работников бюджетной сферы. В следующем году на эти цели и повышение МРОТ поступят дополнительные средства в размере 1,46 млрд рублей.

«На этом работа администрации области с Правительством не заканчивается, — подчеркнул врио губернатора. — Мы подали заявки на участие в федеральных программах с 14-ю объектами, требующими ремонта либо реконструкции, и рассчитываем на поддержку. Мы также работаем над тем, чтобы получить финансирование строительства 25-метрового бассейна в Великих Луках, а совместно с сенатором Андреем Турчаком прорабатываем вопрос о выделении средств на реконструкцию стадиона «Машиностроитель».

Заместитель губернатора — начальник Государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова сообщила, что доходы бюджета в 2018 году ожидаются в сумме 24,05 млрд рублей, расходы — 24,41 млрд рублей, дефицит бюджета составит 2,1%, а в 2019 году бюджет будет профицитным. При этом впервые за последние 5 лет в законе нет увеличения коммерческих кредитов. Напротив, в течение трех лет идет их сокращение на 250 млн рублей в 2018 и 2019 годах и на 500 млн рублей — в 2020 году. Таким образом, к 2020 году государственный долг Псковской области составит 86%, подчеркнула Татьяна Баринова.

Депутат ЛДПР Сергей Литвиненко поинтересовался, почему по некоторым статьям расходов идет уменьшение параметров по сравнению с прошлым годом и насколько повысится в следующем году зарплата медработников. Начальник финуправления пояснила, что фактического уменьшения расходов нет, а изменение цифр в здравоохранении и образовании связано с завершением капитального строительства. Что касается заработных плат, то развернутые расчеты по различным сферам деятельности будут готовы к концу недели.

Также врио губернатора, несмотря на то, что постатейный разбор финансового документа проходит в рамках работы согласительной комиссии при подготовке ко второму чтению, дал разъяснения по госпрограммам, которые лежат в основе областного бюджета.

Завершая встречу, врио губернатора еще раз подчеркнул, что работа областных властей с федеральным центром продолжается. На следующей неделе Михаил Ведерников планирует провести ряд встреч с руководителями профильных ведомств в Москве по привлечению в регион дополнительных средств из госбюджета не только на решение первоочередных задач, но и на развитие.

Напомним, первое чтение бюджета Псковской области на 2018 год и плановый двухлетний период состоится в четверг, 30 ноября. Затем работа над документом продолжится в рамках согласительных комиссий. Ранее все желающие смогли высказаться по проекту бюджета на общественных слушаниях.