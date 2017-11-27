Четыре сотрудника администрации Красногородского района предоставили недостоверные сведения о доходах за 2016 год

12:53, 28 ноября 2017, ПАИ

Четыре сотрудника администрации Красногородского района предоставили недостоверные сведения о своих доходах, а также о наличии в собственности земельных участков за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

По выявленным нарушениям закона в адрес главы Красногородского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Четыре муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всеми муниципальными служащими администрации Красногородского района проведено обучение на тему «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в целях недопущения нарушений в дальнейшем.