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Четыре сотрудника администрации Красногородского района предоставили недостоверные сведения о доходах за 2016 год

Четыре сотрудника администрации Красногородского района предоставили недостоверные сведения о своих доходах, а также о наличии в собственности земельных участков за 2016 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

По выявленным нарушениям закона в адрес главы Красногородского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Четыре муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всеми муниципальными служащими администрации Красногородского района проведено обучение на тему «Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в целях недопущения нарушений в дальнейшем.

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