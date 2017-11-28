Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов

13:02, 28 ноября 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы сегодня, 28 ноября, поддержали изменение Положения о помощнике депутата городского парламента от 18 апреля 2008 года.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава Пскова Иван Цецерский напомнил, что в нынешнем созыве Думы есть один депутат с инвалидностью 1 группы — это колясочник, председатель псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов.

В связи с этим Цецерский озвучил предложение увеличить зарплатный фонд для помощников депутатов-инвалидов 1 группы с 10 тысяч рублей, как в случае с остальными парламентариями, до 20 тысяч рублей.

Его коллеги поддержали эту инициативу.