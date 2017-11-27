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Ограбивший бабушку житель Красногородска предстанет перед судом

В Пыталовский районный суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Красногородска, который украл деньги у собственной бабушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

13 сентября мужчина, применив насилие к своей 80-летней бабушке, в принадлежащей ей квартире похитил 13 500 рублей. С частью похищенных денег гражданина в этот же день задержали сотрудники полиции в Опочке.

Санкция пункта «г»  части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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