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Экономика

Псковская область получит дополнительно 357 млн рублей на зарплаты бюджетникам

Псковская область получит дополнительно в этом году 357 млн рублей на обеспечение сбалансированности бюджета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Об этом во вторник, 28 ноября, доложил врио губернатора региона Михаил Ведерников при обсуждении проекта главного финансового документа области на 2018 год и плановых двухлетний период.

По его словам, выделенные средства пойдут на выполнение «майских» указов президента РФ в части повышения заработных плат работников бюджетной сферы. «В следующем году на эти цели поступят дополнительные средства в размере 1,46 млрд рублей», — сказал Михаил Ведерников.

Напомним, областные власти ведут целенаправленную работу с федеральным центром для привлечения дополнительных средств в бюджет на финансирование социальных обязательств, важных инфраструктурных проектов и отраслей.

Ранее Псковская область также подала заявку на 548,4 млн рублей, предназначенных на замещение коммерческих кредитов бюджетными.

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