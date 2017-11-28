Заявка победительницы «Мисс Псков - 2017» направлена в оргкометит конкурса «Мисс России»

13:27, 28 ноября 2017, ПАИ

Заявка «Мисс Псков - 2017» Алёны Прокопьевой на участие во всероссийском конкурсе красоты «Мисс России» направлена его организаторам. Об этом сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды в Пскове» сообщил директор конкурса «Мисс Псков» Николай Королёв. Как передаёт корреспондент Псковского агентству информации, он выразил надежду, что Алёну пригласят принять участие во всероссийском этапе.

При этом сама Алёна Прокопьева отметила, что если ей придёт приглашение от оргкомитета «Мисс Россия», то она будет участвовать в этом конкурсе, а самостоятельно добиваться участия не намерена, так как, по её словам, для победы во всероссийском конкурсе у неё не самый подходящий рост.

«В этом году меня уговорили поучаствовать в конкурсе. А я думала, что проиграю, и мне потом станет обидно», — отметила победительница «Мисс Псков - 2017».

В свою очередь Николай Королёв отметил, что одной из задачей конкурса, который он проводит на протяжении многих лет, является сплочение его участниц. «Все потом после конкурса общаются, дружат. В этом году, кстати, на шоу был весь состав участниц конкурса «Миссис Псков». Они как те, кто уже прошли этот путь, понимают, что весь этот лоск и красота — это еще вершина айсберга, — сказал шоумен. — Девушки учатся ценить свои положительные стороны, не стесняются. И конечно, конкурс мотивирует их заниматься спортом, результаты прямо налицо: девушки похудели».