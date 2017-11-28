Занявшие второе и третье места участницы «Мисс Псков - 2017» довольны своими результатами

13:39, 28 ноября 2017, ПАИ

Конкурсантки, занявшие призовые места на «Мисс Псков - 2017», довольны своими результатами. Об этом девушки заявили на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 28 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-мисс Полина Андреева отметила, что за второе место ей было не обидно: «Я не расстроилась, мне было радостно за всех девчонок. Второе место тоже было призовое». Она добавила, что с детства увлекалась футболом и участвовала в разных соревнованиях.

Вице-мисс Екатерина Дунец сказала, что для неё 3-е место - также результат, и для первого раза это неплохо. «Я не ожидала, что войду в пятерку, а тут сразу третье место», - подчеркнула она.

Директор конкурса Николай Королёв заметил, что жюри было непредсказуемое: «Мне в онлайн-режиме слали SMS, так как я был очень далеко. С другой стороны, в этом есть налет реалити-шоу, когда в прямом эфире люди видят тех, кто убывает».

«Я стояла и думала, что вообще не войду в пятерку, у меня маленький рост, я хрупкая, маленькая. Я сначала подрастерялась, но была рада», - подключилась к разговору обладательница гран-при «Мисс Псков - 2017» Кристина Лыскова.

Николай Королев заметил, что гран-при - это спецноминация, которая обозначает альтернативную победительницу, «полторашное» место. «Жюри оценило внешность и все достоинства Кристины и присудило ей гран-при. Нужно стараться, чтобы стереотипы ломались», - считает он.