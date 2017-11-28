Владимир Яников: Александр Братчиков - очень работоспособный человек

13:57, 28 ноября 2017, ПАИ

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников назвал своего коллегу по региональному парламенту, руководителя компании «ПсковАгроИнвест» Александра Братчикова, избранного сегодня депутатами Псковской городской Думы новым сити-менеджером, «абсолютно порядочным и очень работоспособным человеком».

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Владимир Яников также отметил, что Братчиков является грамотным специалистом во многих вопросах, прежде всего — в вопросах развития бизнеса.

«Городу очень повезло», — резюмировал он.