Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова

14:56, 28 ноября 2017, ПАИ

«Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова», - подчеркнул депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в комментарии для Псковского агентства информации.

Юрий Сорокин также отметил, что депутаты, по его мнению, приняли правильное решение, а избрание Александра Братчикова на пост главы администрации Пскова - закономерный итог.

«Александр Братчиков - достойный кандидат. Думаю, что он справится. Для этого у него всё есть: возраст, образование, управленческий опыт. Я знаю его многие годы и знаю екак порядочного человека, умеющего держать своё слово. У нас будет сити-менеджер, который обратит внимание на проблемы псковичей, сделает среду проживания более комфортной, отреагирует на все наши замечания и просьбы должным образом. Я желаю ему удачи», - подытожил Юрий Сорокин.