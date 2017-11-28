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Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова

«Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова», - подчеркнул депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин в комментарии для Псковского агентства информации.

Юрий Сорокин также отметил, что депутаты, по его мнению, приняли правильное решение, а избрание Александра Братчикова на пост главы администрации Пскова - закономерный итог.

«Александр Братчиков - достойный кандидат. Думаю, что он справится. Для этого у него всё есть: возраст, образование, управленческий опыт. Я знаю его многие годы и знаю екак порядочного человека, умеющего держать своё слово. У нас будет сити-менеджер, который обратит внимание на проблемы псковичей, сделает среду проживания более комфортной, отреагирует на все наши замечания и просьбы должным образом. Я желаю ему удачи», - подытожил Юрий Сорокин.

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