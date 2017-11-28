Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным

15:17, 28 ноября 2017, ПАИ

Голосование было полностью открытым, честным и правильно организованным, заявила депутат Псковской городской Думы Елена Полонская, комментируя назначение Александра Братчикова сити-менеджером.

«Победа Александра Николаевича была для меня ожидаемой. Это достаточно компетентный и сильный кандидат на пост главы администрации Пскова», - заявила парламентарий в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Она напомнила, что кандидатуру Александра Братчикова поддержало большее количество депутатов, и на сегодняшний день он является «независимым главой администрации города от депутатов гордумы». «Он как некий чистый лист бумаги для нас. У каждого из нас есть возможность, как у депутатов от «Единой России», так и от депутатов от оппозиции, выстраивать отношения, диалог и вести конструктивную работу вместе с Александром Николавеичем», - заключила Едена Полонская.

Напомним, сегодня, 28 ноября, на 3-ей сессии Псковской городской Думы депутаты назначили сити-менеджером Александра Братчикова: он получил 14 голосов. Его конкурент, Валерий Лесников, набрал 11 голосов.