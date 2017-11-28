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Общество

Директор конкурса «Мисс Псков - 2017» Николай Королев: Я как механизм, который настраивает взаимодействие между участницами

Директор конкурса «Мисс Псков - 2017» Николай Королев рассказал в пресс-центре «Комсомольской правды в Пскове», что после окончания конкурса испытывает «легкую грусть»: «Есть чувства радости и гордости за участниц, благодаря им люди приходят, смотрят и радуются. Хороших праздников не так уж и много и большинство успеха зависит от самих участниц».

«Я как механизм, который настраивает взаимодействие между участницами», - добавил псковский шоумен, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, корона конкурса является переходящей, а коллеги из Новгорода заявляют, что себе такую позволить не могут. «Она инкрустирована стразами Swarovski. Надеюсь, что нашей победительнице она также принесет удачу», - подчеркнул Николай Королев.

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