Директор конкурса «Мисс Псков - 2017» Николай Королев: Я как механизм, который настраивает взаимодействие между участницами

14:10, 28 ноября 2017, ПАИ

Директор конкурса «Мисс Псков - 2017» Николай Королев рассказал в пресс-центре «Комсомольской правды в Пскове», что после окончания конкурса испытывает «легкую грусть»: «Есть чувства радости и гордости за участниц, благодаря им люди приходят, смотрят и радуются. Хороших праздников не так уж и много и большинство успеха зависит от самих участниц».

«Я как механизм, который настраивает взаимодействие между участницами», - добавил псковский шоумен, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, корона конкурса является переходящей, а коллеги из Новгорода заявляют, что себе такую позволить не могут. «Она инкрустирована стразами Swarovski. Надеюсь, что нашей победительнице она также принесет удачу», - подчеркнул Николай Королев.