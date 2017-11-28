Денис Иванов: Думаю, по итогам голосования за сити-менеджера инсинуаций не будет

14:13, 28 ноября 2017, ПАИ

Голосование по кандидатуре сити-менеджера прошло «честно и открыто», и «никаких инсинуаций не будет». Об этом лидер фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов заявил в комментарии Псковскому агентству информации. «Все было спокойно, никаких «цветных ручек», - сказал он. – Впрочем, я считаю, что и по голосованию за главу города критика была не обоснованной». «Я говорил, что любой депутат может голосовать, как хочет: ручкой любого цвета и каким угодно значком», - добавил он.

Напомним, сегодня, 28 ноября, на 3-ей сессии Псковской городской Думы депутаты назначили сити-менеджером Александра Братчикова: он получил 14 голосов. Его конкурент, Валерий Лесников, набрал 11 голосов.