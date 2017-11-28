2
15:44
Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы
15:17
Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным
14:56
Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова
14:41
31 место по итогам октября занял Михаил Ведерников в медиарейтинге глав регионов
13:10
Псков приобрёл очень хорошего сити-менеджера, уверен Андрей Козлов
13:02
Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов
12:34
Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря
Еще новости
Политика

Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков пообещал поддержку парламентариев новому сити-менеджеру Пскова Александру Братчикову. Об этом депутат заявил в комментарии корреспонденту Псковского агентства информации.

Он напомнил, что сегодня, 28 ноября, на сессии Псковской гордумы прошло голосование, и депутаты выбрали, по мнению Григория Стороненкова, самую достойную кандидатуру. «Голосование было открытым и честным», подчеркнул он, и добавил, что Александр Братчиков победил «в результате борьбы разных мнений».

«Мы надеемся, что он продолжит успешную работу, которая велась администрацией, и начнет системную работу по развитию Пскова. И мы, депутаты, в этом ему поможем», - заверил парламентарий. 

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Конкурс на должность сити-менеджера Пскова
Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова Сергей Федоров готов «лично и бескорыстно» помогать Александру Братчикову в работе сити-менеджера Денис Иванов: Думаю, по итогам голосования за сити-менеджера инсинуаций не будет Владимир Яников: Александр Братчиков - очень работоспособный человек Александр Братчиков уже показал себя зрелым руководителем - Виктор Антонов Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря Виктор Гречин: От избрания сити-менеджером Братчикова город только выиграл Александр Братчиков назначен главой администрации Пскова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы
28 ноября 2017
Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы 2
Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным
28 ноября 2017
Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным 1
Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова
28 ноября 2017
Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова
31 место по итогам октября занял Михаил Ведерников в медиарейтинге глав регионов
28 ноября 2017
31 место по итогам октября занял Михаил Ведерников в медиарейтинге глав регионов
Псков приобрёл очень хорошего сити-менеджера, уверен Андрей Козлов
28 ноября 2017
Псков приобрёл очень хорошего сити-менеджера, уверен Андрей Козлов
Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов
28 ноября 2017
Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов
Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря
28 ноября 2017
Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря
Александр Братчиков назначен главой администрации Пскова
28 ноября 2017
Александр Братчиков назначен главой администрации Пскова 6

Идет загрузка...