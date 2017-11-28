Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы

15:44, 28 ноября 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков пообещал поддержку парламентариев новому сити-менеджеру Пскова Александру Братчикову. Об этом депутат заявил в комментарии корреспонденту Псковского агентства информации.

Он напомнил, что сегодня, 28 ноября, на сессии Псковской гордумы прошло голосование, и депутаты выбрали, по мнению Григория Стороненкова, самую достойную кандидатуру. «Голосование было открытым и честным», подчеркнул он, и добавил, что Александр Братчиков победил «в результате борьбы разных мнений».

«Мы надеемся, что он продолжит успешную работу, которая велась администрацией, и начнет системную работу по развитию Пскова. И мы, депутаты, в этом ему поможем», - заверил парламентарий.