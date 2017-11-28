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Политика

Виктор Антонов заявил о значимости и эффективности работы общественных приёмных «Единой России»

Первый заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Антонов заявил о значимости и эффективности работы общественных приёмных партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Только региональную общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева в Пскове за год посещают около тысячи человек. «Жизнь показала, что общественная приемная партии нужна, бесспорно, потому что некуда сегодня людям обратиться.  То, что организовали такие приемные, – это правильно. Туда приходит большое количество людей», - сказал Виктор Антонов и добавил, что встречи с гражданами также регулярно проводятся в районах Псковской области.

Кроме того, первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» отметил, что общественные приемные – результативный способ обратной связи органов власти и населения. В частности, его люди чаще всего просят о содействии в решении вопросов, связанных со здравоохранением. «И, как правило, удается помочь», - заключил Виктор Антонов.

Напомним, с 27 ноября по 3 декабря в Псковской области проходит неделя приема граждан, приуроченная к 16-летию создания «Единой России».

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