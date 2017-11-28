Сергей Федоров готов «лично и бескорыстно» помогать Александру Братчикову в работе сити-менеджера

14:28, 28 ноября 2017, ПАИ

Самым достойным поста сити-менеджера из всех выдвинувшихся на конкурс назвал Александра Братчикова депутат Псковской городской Думы от КПРФ Сергей Федоров. «Знаю Александра Николаевича как человека обстоятельного и надежного. Он мне импонирует. Поэтому я отдал свой голос в его поддержку», - рассказал он в комментарии Псковскому агентству информации.

«По моему личному мнению, Александр Братчиков в первую очередь должен взяться за формирование своей команды, на которую он сможет опереться в дальнейшей деятельности. Считаю, что необходимо продолжить все те положительные начинания, которые были заложены предыдущей администрацией. Не согласен с позицией, что все нужно огульно критиковать, многое сделано позитивного», - добавил коммунист.

«Желаю Александру Николаевичу терпения, выдержки и здоровья. Многое предстоит сделать. Готов лично и бескорыстно помогать ему в вопросах, где моя компетенция может быть ему полезной», - заявил Сергей Федоров.

Напомним, сегодня, 28 ноября, на 3-ей сессии Псковской городской Думы депутаты назначили сити-менеджером Александра Братчикова: он получил 14 голосов. Его конкурент, Валерий Лесников, набрал 11 голосов.