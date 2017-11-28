Юбилей «Псковская правда» ПАИ покажет в прямом эфире
Сегодня, 28 ноября, Псковское агентство информации начнет прямую видеотрансляцию с торжественного празднования 100-летнего юбилея газеты «Псковская правда».
9 ноября 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда». «Псковская правда» является одним из ведущих СМИ региона. В редакции издания в разное время работали многие известные журналисты, редакторы и медиаменеджеры Псковской области.