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31 место по итогам октября занял Михаил Ведерников в медиарейтинге глав регионов

31 место по итогам октября занял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», составившей топ-50.

В рейтинге напротив фамилии Михаила Ведерникова стоит пометка «new», что означает его недавнее назначение главой региона.

На первом месте топ-50 оказался мэр Москвы Сергей Собянин, на последнем - руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров, также недавно назначенный на этот пост.

Рейтинг составлялся на основе медиаиндекса, который является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

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