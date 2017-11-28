Телеканал «Первый Псковский» претендует на «Народное признание – 2017» в номинации «Открытие»

18:35, 28 ноября 2017, ПАИ

Редакция телеканала «Первый Псковский», который начал вещание осенью 2017 года, выдвинула его на «Народное признание – 2017» в номинации «Открытие». Как отмечается в заявке, это первый в Псковской области региональный канал, вещающий 24 часа в формате Full HD. Он вырос на базе телеканала РЕН ТВ Псков – партнера федерального телеканала РЕН ТВ.

«Первый Псковский» – это программы собственного производства и закупочный контент, новости, сериалы, отечественное и зарубежное кино, познавательные и развлекательные программы», - говорится в заявке. Представители канала подчеркивают, что «доля программ собственного производства будет постоянно увеличиваться».

«Мы освещаем городские проблемы и пути их решения, деятельность власти муниципалитета и региона, культурные и развлекательные мероприятия. Наша цель – интересно рассказывать и показывать новости Пскова, формируя новостные выпуски из тем, которые интересуют зрителей. Мы хотим, чтобы зритель стал не просто наблюдателем, но и активным соучастником телеканала», - подчеркнули в редакции телеканала.