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Двух наркоманов будут судить за сбыт наркотиков в Пскове

29 ноября Псковский областной суд начнет слушание по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимых и состоящих на наркологическом учете жителей Пскова 29  и 33 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе суда, им предъявлено обвинение в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере, а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Как следует из обвинительного заключения, в период с августа 2015 года по февраль 2016 года обвиняемые на общие деньги приобретали наркотическое средство – карфетанил, фасовали и сбывали с целью наживы в разных местах Пскова, используя личные связи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСКН России по Псковской области были установлены три эпизода сбыта наркотического вещества массой от 2,12 до 63,3 грамма, что классифицируется как особо крупный размер, а также покушение на сбыт карфетанила массой 0,156 грамма (в крупном размере), обнаруженного в ходе обыска по месту жительства обвиняемых. 

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