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Политика

Константин Болотин о выборах сити-менеджера Пскова: Голосование прошло в прозрачной открытой обстановке

«Голосование прошло, по моему мнению, в прозрачной открытой обстановке», - заявил депутат Псковской городской Думы, директор муниципального предприятия города Пскова "Горводоканал" Константин Болотин в комментарии Псковскому агентству информации об избрании на пост сити-менеджера Александра Братчикова.

По его словам, все депутаты имели возможность посмотреть на кандидатов, задать вопросы и потом выразить свою точку зрения уже в голосовании.

«Никаких давлений на депутатов, возможных подмен бюллетеней не было. Голосование прошло открыто и в рамках закона. Никто не сможет обвинить никого в том, что было какое-то давление, подменных ручек», - отметил Константин Болотин.

Напомним, сегодня, 28 ноября, на 3-ей сессии Псковской городской Думы депутаты назначили сити-менеджером Александра Братчикова: он получил 14 голосов. Его конкурент, Валерий Лесников, набрал 11 голосов.

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