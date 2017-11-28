Более 1,5 млн рублей потратят на городскую среду Пустошки в 2018 году

15:30, 28 ноября 2017, ПАИ

28 ноября в Пустошке на встрече с местным активом депутат Госдумы Александр Козловский обсудил реализацию федеральных партийных проектов «Единой России». Этот город он посетил в рамках региональной недели, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В Пустошке реализуется партпроект «Городская среда», финансирование по нему на 2018 год составит 1 млн 600 тыс. рублей. При этом Пустошка пока осталась не охвачена партпроектом «Парки малых городов».

«Вместе с районной властью посмотрим, по каким критериям муниципалитет не смог попасть в этот проект и что нужно сделать, чтобы в следующем году изменить эту ситуацию. Проект «Единой России» - это реальная возможность благоустроить парк, поэтому будем вместе работать над тем, чтобы Пустошка в него вошла», - сказал Александр Козловский.