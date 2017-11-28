В псковском драмтеатре празднуют 100-летний юбилей «Псковской правды»

17:10, 28 ноября 2017, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина началось празднование 100-летнего юбилея общественно-политической газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, 9 ноября 2017 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».

В торжественном вечере принимают участие бывшие и нынешние журналисты издания, а также их коллеги из других СМИ региона, общественные деятели, политики. В числе тех, кто поздравит «Псковскую правду» со сцены – врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский.