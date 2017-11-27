Выставка новых поступлений в фонды Пушкинского заповедника открылась в НКЦ

15:12, 28 ноября 2017, ПАИ

В Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открыта для посетителей выставка «Первая встреча», которая состоится из новых поступлений в фонды музея. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, здесь представлено 50 экспонатов. Большая часть из них — живопись и графика разных лет, работы как известных, так и молодых художников.

Представлены на выставке и вещи, пополнившие музейные коллекции редких книг и изданий, этнографических предметов. Одна из самых интересных витрин — с альбомами известногорусского художника, архитектора, историка искусства Н. Е. Лансере. В двух небольших (9,3 × 16,5 и 25,5 × 34,5 см) тетрадях 1903 и 1930 годов художник делал зарисовки видов Псковской губернии.

Планируется, что экспозиция «Первая встреча» будет работать для посетителей до 15 декабря.