Знак «Аллея славы СМИ» вручил редакции «Псковской правды» председатель «ТАСС Северо-Запад»

17:58, 28 ноября 2017, ПАИ

Знак «Аллея славы СМИ» вручил редакции «Псковской правды» директор РИЦ «ТАСС Северо-Запад», председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ) Александр Потехин. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии празднования 100-летия газеты, которая проходит сегодня, 28 ноября, в псковском драмтеатре, Александр Потехин призвал поблагодарить читателей, ради которых и делается газета.

Напомним, в октябре «Псковская правда» в честь ее 100-летнего юбилея включена в «Аллею славы СМИ», учрежденную АСМИ по случаю 15-летия журналистской премии «СеЗаМ».

Отметим, 9 ноября 2017 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда». Сегодня, 28 ноября, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина проходит празднование 100-летнего юбилея газеты.

В торжественном вечере принимают участие бывшие и нынешние журналисты издания, а также их коллеги из других СМИ региона, общественные деятели, политики.