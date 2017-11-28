Ольга Милонаец: Если бы все требования контрактов выполнялись, Псков был бы идеальным

15:53, 28 ноября 2017, ПАИ

«Если бы все требования госконтрактов выполнялись, Псков был бы идеальным», - заявила в прямом эфире проекта ПАИ-live руководитель псковского управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга Милонаец.

По её словам, в контрактах к подрядчику предъявляются серьёзные требования. «Проблема начинаются на этапе приёмки, в это время о контрактах почему-то забывают напрочь. Это одна из глобальных проблем», - подчеркнула Ольга Милонаец, отметив при этом, что законодательно нормы по экспертизе ужесточены и введены жесткие санкции за недоработки. Она также добавила, что муниципальный заказчик имеет право включить в работу приёмной комиссии «людей, обладающих специальными знаниями, активную общественность».

Ольга Милонаец рассказала, что сегодня в ведомстве рассмотрели первое в практике дело о наказании госзаказчиков за нарушение сроков оплаты по контрактам. Эта проблема, по ее словам, возникла у администрации Стругокрасненского района. «Мы третьи в России по объему задолженности перед предпринимателями. Заключено много контрактов, которые оказались ничем не обеспечены», - отметила руководитель ведомства и пообещала «принимать меры».