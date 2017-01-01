Псковский велоспор

15:51, 28 ноября 2017, ПАИ

Известный в Пскове велоспортсмен-популязатор Петр Яковлев уже второй раз атакует велопроблемами Фейсбук. Петр методично отмечает в своих постах врио псковского губернатора, напоминая, что: 1) Андрей Турчак так и не выполнил обещание о строительстве велодорожки из Пскова до Изборска; 2) профессиональный велоспорт в области чуть живее мертвого; 3) кадровый резерв не обновляется; 4) кросс-кантри надо включить в спартакиаду школьников; 5) государственная поддержка олимпийского спорта губительна для всего остального и вкладывать бюджетные рубли следует в веселые старты.

Жалко, что Петр не стал выдвигаться в члены Общественного совета по спорту, вот такие там нужны ребята - сердитые и громкие. Чтобы вызывали резонанс. У него и общественная база есть: сообщество PskovRoadRace включает себя уважаемых на гражданке поклонников велоспорта, его и глава Пскова Иван Цецерский в марте попросил свое экспертное мнение о велодорожках предоставить. Мнения мы так и не нашли, возможно это будет сразу детальная проектно-сметная документация.

Но в Фейсбуке не обязательно быть точным и Петр был небрежен к фактам. Так, к примеру, обещание Турчака про Изборск включено в программу развития туризма до 2018 года включительно, о чем было сказано еще в 2014 году.

Про полуживой велоспорт Псковской области вам могут рассказать Иван Штылин или Юрий Карпенков: плотный областной велокалендарь с этапом Первенства России, свои сборники, сборы, новые велосипеды... И, как вишенка на торте - велоцентр Федерации. Да, не в Пскове, но не все коту масленица.

И кадровый резерв у нас есть, и профессиональный юниорский, и по линии экстремальщиков подрастают таланты в новых видах. Не как грибы после дождя, но хороший экстремальный велик (погуглите) и стоит как плохой, но вполне на ходу автомобиль. И вообще, обновлять велопарки для любых покрытий - накладно.

В плане фактологии Петр, что называется, крутанул педали со слетевшей цепью. Но вот пассажи про спартакиаду и госфинансирование олимпийцев достойны обсуждения. К слову, идею про спартакиаду Яковлев только выдал за свою - ее подсказал ему Павел Васильев из Себежа. Но ведь так и должны делать общественники - фокусировать внимание на очевидном. Так вот, со спартакиадой Яковлев (Васильев) прав. Раз уж велосипед – это базовый для Псковской области спорт, то можно и привлекать к нему массово школьников. Ищите средства, как говорится.

И вот тут очень важно порассуждать о последнем пункте Яковлева: про разгосударствление спорта высших достижений в пользу финансирования детского спорта. Идея, кстати, тоже не Яковлева, и напрямую не относится к областным компетенциям. Но поговорить есть о чем. В Америке, где все офигенно, где есть мощный студенческий и коммерческий спорт, все финансируется грантами и телеправами. Каждый, вспоминая НХЛ или НБА, скажет, что вот в условиях тотального рынка так должно быть и у нас. Жираф большой, и разбюджетизацию по мировым стандартам в том же Фейсбуке поддержали Елена Демченкова и Матвей Петров. Чем не резонанс?

Но вот в чем загвоздка. Если поменять местами слагаемые и воспользоваться синонимами, российская система финансирования спорта в чем-то схожа с британской, в чем-то с китайской (и с еще пятью десятками ведущих стран), и даже имеет свои плюсы. Например, УМО: углубленное медобследование для спортсменов почти как у космонавтов, чего нет в таких масштабах как у нас нигде. Короче - относится к европейской модели (их всего две: вторая - американская). При этом в обоих вариантах удельные пропорции распределения финансов схожи. В общем, если что-то и менять, то начинать надо с себя.

Ведь детский спорт, о котором говорит Яковлев, вполне можно финансировать по-американски. Например, можно получить грант на спорт (даже на школьную спартакиаду по кросс-кантри). Можно убедить спонсора выделить немного на полезное дело. Можно стребовать со спортивной федерации. Но почему-то кажется, что Яковлев этим заниматься не будет. Наверняка найдет в процессе какое-то несоответствие идеальному западному пути.

Деньги и ресурсы на школьную спартакиаду по кросс-кантри если и придется, то будут выискивать Штылин и Седунов. И это - повторимся - всего лишь европейская модель.

Автор – редактор телеграмм-канала «Псковский спорт»