Ольга Милонаец интересуется служебными взысканиями в отношении начальника УГХ Пскова

16:11, 28 ноября 2017, ПАИ

Руководитель псковского управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга Милонаец интересуется служебными взысканиями в отношении начальника Управления городского хозяйства Пскова Алексея Захарова. «Мне интересно, был ли ему объявлен хоть один выговор на работе», - отметила она в прямом эфире ПАИ-live, комментируя неправоменые действия чиновника в отношении распределения муниципальных контрактов.

«Позиция УГХ: «Всё ради народа!» Но на вопрос, почему УГХ на протяжении нескольких лет работает с одной компанией, ответа нет. Это личное решение начальника УГХ, он уже дважды оштрафован», - заявила Ольга Милонаец, уточнив, что не против конкретных подрядчиков, «но пусть всё будет публично».

У антимонопольного ведомства есть и другие вопросы к городской администрации. «Есть победитель, заключен контракт, он исполняется 4 недели, а затем расторгается по соглашению сторон, в итоге объект город не получил, а спросить не с кого и не за что», - рассказала Ольга Милонаец.

Она привела пример с контрактом на 680 тысяч рублей по организации в Пскове двух площадок для выгула собак, аукцион по которому был отыгран еще в сентябре и расторгнут через четыре недели. При этом подрядчик получил оплату в размере 600 тысяч рублей.

«Мы выехали на площадки, сравнили по техзаданию, что должно было быть сделано. Если на одной из них хоть на 340 тысяч сделано, то на второй будто и не начинали. Эти материалы сейчас переданы в прокуратуру. Кто дал права начальнику УГХ просто так расторгнуть контракт? Компания должна заплатит штраф, если не исполнила контракт, а здесь с ней рассчитались, объекта нет, проблема не закрыта», - констатировала Ольга Милонаец и добавила, что УФАС намерено проверить все контракты УГХ за 2017 год, которые расторгнуты по соглашению сторон.