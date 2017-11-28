Руководитель регионального УФАС: Результата благих дел в Пскове мы не видим

16:07, 28 ноября 2017, ПАИ

«Мы видим колоссальные суммы в бюджете города, которые идут на благие дела, а результата этих благих дел мы, как жители Пскова, не видим», - заявила руководитель псковского управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга Милонаец сегодня, в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По ее словам, в рамках полномочий УФАС есть несколько претензий к работе администрации Пскова и ведомство находится сейчас в процессе нескольких судебных разбирательств.

Она напомнила о скандалах с жильцами по капремонту, когда жители хотели осуществить ремонт кровли, а администрация города ремонтировала фасады. Кроме того, она подчеркнула, что стоит обратить внимание на приемку, эффективность, результативность работ.

Ольга Милонаец также добавила, что компания Александра Братчикова никогда не попадала в поле зрения УФАС.