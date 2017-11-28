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Политика

Игорь Калашников пожелал Александру Братчикову удачи и терпения

Игорь Калашников, подводя итоги работы на посту главы администрации города Пскова и комментируя назначение нового руководителя, отметил, что «4,5 года проработал с коллективом, который мог решать задачи, а главная цель была менять жизнь города к лучшему». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Игорь Калашников поздравил Александра Братчикова с назначением на должность главы администрации города Пскова и пожелал ему удачи и терпения. «Пусть все лучшее, что начато нынешней командой, будет продолжено, а новые планы работали во благо города Пскова», - сказал он.

Действующие проекты, реализуемые администрацией муниципалитета, Игорь Калашников уже обсуждал с Александром Братчиковым. Главным из них Игорь Калашников назвал работу с населением и решение повседневных задач. Он также выделил проект «Чистая вода» и подготовку к 39-м Международным Ганзейским дням в 2019 году.

Напомним, сегодня, 28 ноября, в ходе 3-й очередной сессии гордумы в Пскове путем тайного голосования депутаты приняли решение о назначении главы администрации города Пскова. Большинство голосов было отдано за кандидатуру Александра Братчикова.

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Игорь Калашников пожелал Александру Братчикову удачи и терпения Григорий Стороненков пообещал Александру Братчикову поддержку депутатов Псковской гордумы Елена Полонская о назначении нового сити-менеджера: Голосование было полностью открытым и честным Юрий Сорокин: Назначение Александра Братчикова - большая удача для жителей Пскова Сергей Федоров готов «лично и бескорыстно» помогать Александру Братчикову в работе сити-менеджера Владимир Яников: Александр Братчиков - очень работоспособный человек Александр Братчиков уже показал себя зрелым руководителем - Виктор Антонов Калашников останется на посту сити-менеджера Пскова до 5 декабря Виктор Гречин: От избрания сити-менеджером Братчикова город только выиграл Александр Братчиков назначен главой администрации Пскова
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