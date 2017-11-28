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Общество

Псковичи снова жалуются в УФАС на отказы страховщиков

В Псковской области снова появились жалобы на отказы в оформлении полисов ОСАГО. Об этом сообщила начальник Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 ноября.

Она пояснила, что УФАС имеет влияние только на «Росгосстрах», а компаниями, не имеющими монопольного положения на рынке, занимается Центробанк.

«Страховщики очень хорошо выучили закон, в отличие от нас», - подчеркнула руководитель псковской антимонопольной службы. Она обратила внимание на то, что привлечь их к ответственности за отказ можно только при наличии заявления на оформление полиса. В противном случае можно считать, что «вы просто спросили и ушли».

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