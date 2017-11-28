Проживших в браке более 35 лет матерей чествовали сегодня в Пскове

18:05, 28 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 28 ноября, в рамках проекта «Крепкая семья-крепкая Россия» в Псковском колледже технологий и сервиса прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери. Десять женщин, проживших более 35 лет в браке, были награждены Благодарственными письмами заместителя главы города Пскова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, женщин-педагогов с праздником поздравила заместитель главы города Пскова, куратор проекта Елена Полонская. Она выразила благодарность преподавателям за воспитание подрастающего поколения: «Вы стали «мамами» не только для своих детей, но и для многих ребят-студентов, вы вкладываете в них знания, любовь и доброту».

Кроме того, Елена Полонская предложила ребятам присоединиться к акции «Мама, я тебя люблю!», суть которой заключается в том, чтобы отправить маме сообщение с признанием в любви.

«Как бы далеко ни были от вас мамы, я уверенна, что в данную минуту они думают о вас и переживают за вас. Самое дорогое для них это ваши слова: «Мама, я тебя люблю!», - отметила она.