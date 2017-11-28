Финансовые законопроекты рассмотрел бюджетный комитет Псковского облсобрания

17:31, 28 ноября 2017, ПАИ

28 ноября Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрел законопроекты предстоящей сессии Псковского областного Собрания, касающиеся выделение финансовых средств из региональной казны. Ключевым вопросом заседания стал проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Вице-губернатор, начальник Государственного финансового управления области Татьяна Баринова представила основные характеристики бюджета с разбивкой по отраслям, обратив внимание депутатов на отличительные особенности бюджета-2018.

«Проект закона непростой, в связи с тем, что долговые обязательства не будут наращиваться, а будут уменьшаться. Это условие федерации для реструктуризации по бюджетным кредитам», - отметила финансист.

Согласно законопроекту доходы региональной казны в следующем году определены в размере 24,05 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах – 23,94 млрд и 24,38 млрд рублей соответственно.

По словам Татьяны Бариновой, цифры, отражённые в проекте бюджета на этапе первого чтения, доведены до региона Минфином не в полном объёме – так происходит ежегодно. В настоящее время принято решение о выделении Псковской области дополнительных средств на увеличение расходов по зарплате – как пояснила финансист, соответствующие поправки в проект бюджета будут подготовлены уже ко второму чтению. В течение финансового года более 2 млрд рублей придут в область из федерального бюджета. Эти средства предназначены на поддержку сельского хозяйства, завершение строительства второй очереди «Северного обхода» и автодорожного путепровода через железную дорогу в Великих Луках и ряд других объектов.

«В законопроекте, который мы сейчас рассматриваем, не предусмотрена индексация основных докладов работников бюджетной сферы», – выразил обеспокоенность заместитель председателя комитета Алексей Фёдоров, в связи с отсутствием Бориса Полозова взявший на себя роль председательствующего на заседании.

В ответ Татьяна Баринова доложила депутатам, что средства на индексацию, предусмотренную постановлением администрации с 1 октября текущего года, и выполнение майских указов президента регион получит из федерального бюджета. «Необходимые поправки в проект бюджета сейчас готовятся, и ко второму чтению вся информация будет передана в областное Собрание», - сказала финансист.

«Извечная тема, касающаяся наказов избирателей, - обратился с ещё одним вопросом к вице-губернатору Алексей Фёдоров. – За время действия закона «О наказах избирателей» принято к выполнению 27 наказов, выполнено только 13. Ещё 7 новых наказов включены в проект постановления регионального парламента. При этом в проекте бюджета предусмотрены средства только на один наказ – строительство газопровода в деревне Ершово».

Татьяна Баринова признала, что из-за дефицита финансовых средств в проект бюджета не включены расходные обязательства по большинству наказов, но заверила, что работа с федеральными ведомствами по дополнительному финансированию для региона продолжается, и попросила парламентариев более детально рассмотреть этот вопрос в рамках согласительной комиссии.

Далее Алексей Фёдоров предоставил слово представителю прокуратуры области. Замечания надзорного органа касались ситуации с обеспечением жильём детей-сирот и закупкой лекарств для орфанных больных – эти расходные обязательства региона профинансированы не в полном объёме.

«Это проблема не только нашего субъекта. Расходы на эти цели в областном бюджете увеличиваются с каждым годом, но, несмотря на это, средств катастрофически не хватает», - ответила Татьяна Баринова. Финансист привела пример: на покупку жилья для детей-сирот в бюджете-2018 запланировано 160 млн рублей, а чтобы полностью ликвидировать очередь, нужно более миллиарда.

«Не могут регионы сами справиться с этой проблемой. Этот вопрос, как и проблему лекарственного обеспечения орфанных больных, необходимо решать на федеральном уровне», - поддержал вице-губернатора Алексей Фёдоров, напомнив, что депутаты областного Собрания неоднократно обращались в Госдуму с соответствующими законодательными инициативами.

После ответов на все вопросы парламентариев, рассмотрения протокола публичных слушаний по проекту областного бюджета и замечаний Счётной палаты и правового управления Собрания, члены комитета рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

Также в первом чтении депутаты поддержали проект закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Руководитель фонда Валентина Альбова в своём докладе отметила, что бюджет фонда на 2017 год увеличен почти на 20 процентов – за счёт роста подушевого норматива объём субвенций из федерального фонда увеличится почти на 1,2 млрд рублей и приблизится к 7 млрд рублей.

«Бюджет ФОМС бездефицитный. Не случайно к законопроекту нет никаких замечаний Счётной палаты», - отметил заместитель председателя комитета Алексей Фёдоров.