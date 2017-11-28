Знак вопроса

00:29, 29 ноября 2017, ПАИ

Третья по счету сессия Псковской городской Думы шестого созыва вновь была знаковой: парламентарии избрали главу администрации города. Этот пост ожидаемо занял депутат областного Собрания, руководитель компании «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков, правда, не с тем результатом по итогам тайного голосования, который можно было бы предположить.

Разорвать кандидата

Начиная рассмотрение вопроса о назначении сити-менеджера Пскова, глава города Иван Цецерский напомнил историю: сначала было 10 претендентов, ко второму этапу конкурса (к собеседованию) допустили только 8, ещё один (Дмитрий Таратынов) снял свою кандидатуру, и их осталось 7.

Уже на сессии стало известно, что от участия в конкурсе отказался Андрей Горюнов. Он, по словам Ивана Цецерского, написал в письме, что выходит от борьбы, потому что в списке есть более достойные кандидаты, но кого конкретно имел в виду, не указал.

А вот кандидат Андрей Яковлев заявил, что его позиция совпадает с виденьем Александра Братчикова, и попросил депутатов поддержать именно этого претендента. Впрочем, отзывать свое заявление с конкурса Андрей Яковлев не стал.

Таким образом, в бюллетени для тайного голосования были внесены шесть претендентов: Александр Братчиков, Иван Мешков, Валерий Лесников, Андрей Яковлев, Виктор Яшин и Вадим Петрухин.

До голосования у всех фракций гордумы была возможность задать каждому из соискателей не более двух вопросов.

Первым на трибуну вышел Александр Братчиков.

Слово тут же взял справедливоросс Олег Брячак. Он похвалил всех претендентов за представленные депутатам программы развития Пскова, пообещав их сохранить, а у Александра Братчикова спросил, как же он планирует решать «банальные вопросы бытового характера, которые не только режут глаз, но и создают опасность». В пример депутат привёл Ольгинский мост, где нанесли новую дорожную разметку, не удалив старую. «Тут мы, местные, интуитивно ездим, а как иногородним ездить? – пояснил Олег Брячак суть проблемы. – Вот вы готовы ли с каждым таким вопросом разбираться?»

Александр Братчиков заверил, что готов. Благо, по его словам, "и для администрации города, и для депутатов самое главное всё, что касается жителей Пскова".

Далее последовал вопрос из зала от человека, который сообщил, что говорить будет, как налогоплательщик. «По вашим расчетам, когда мы выйдем из пике, когда город перестанет сползать вниз. До дна мы уже дошли, но нам снизу снова постучали?» - поинтересовался он.

«Я не считаю, что у нас город на дне», - сказал на это Александр Братчиков. Он подчеркнул, что Иван Цецерский и прежний сити-менеджер Игорь Калашников многое сделали для того, чтобы Псков преобразился. «Сделано не мало, но делать надо больше и мы будем над этим работать», - пообещал претендент на вакансию.

Коммунист Дмитрий Михайлов упомянул о недостаточном внимании со стороны власти к празднованию 100-летия Октябрьской революции, заявив, что праздник прошёл незаметно. Он попросил Александра Братчикова не обойти вниманием следующие юбилеи – 100 лет со дня рождения Красной Армии и Коммунистечского союза молодежи, чтобы «наши школьники знали историю».

«Я вообще за то, чтобы знать историю», - отреагировал кандидат в сити-менеджеры и ввернул крылатую фразу о том, что без знания истории не будет будущего.

Следующим для «вопросов-ответов» пригласили Валерия Лесникова. Он решил сразу высказать своё мнение и о том дне, на котором, якобы, оказался Псков. Так вот, экс-депутат гордумы уверен, что подход к управлению городом неверный и проблема кроется в Уставе, по которому стратегию развития Пскова разрабатывает администрация, а утверждают её депутаты. Он напомнил, что стратегия развития города до 2020 года была разработана в 2011 году. «Мы должны вместе с депутатами переработать эту стратегию. И тогда город будет знать, как жить и к чему стремиться. Пока же администрация города составляет планы, бюджет, а потом депутаты вносят поправки. Считаю такой подход неправильным», - заявил Валерий Лесников.

Олега Брячака интересовал кадровый вопрос в части преемственности. В качестве примера он привёл последнее кадровое решение врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, назначившего своим заместителем Николая Цветкова – председателя областной избирательной комиссии, который «и всех знает, и территорию знает».

Валерий Лесников пообещал, что в случае его избрания никаких коренных изменений не будет, но «может быть вместе с губернатором и главой города мы какие-то кандидатуры поменяем». Правда, он тут же оговорился, что хорошо знает Устав, по которому и заместителей сити-менеджера, и руководителей комитетов администрации города утверждает гордума.

«Допрос» Ивана Мешкова начал глава города. «Вы раздали брошюры, где говорите, что в городе кризис. А я вот для друзей не смог гостиницу забронировать – всё занято!» - возмутился Иван Цецерский.

Претендент на вакансию ответил, что под кризисом понимал «долговую яму, в которой находится город», а так он согласен, что туристический кластер развивается, строятся новые гостиницы, туристам интерес Псков. «Вот поэтому номеров в гостиницах и нет, хотя, конечно, надо посмотреть», - сказал он.

Олег Брячак же решил пройтись по «партийной линии». «Вы единорос?» - спросил он у Ивана Мешкова и, получив положительный ответ, продолжил: «Программа у вас хорошая, оттуда есть, что полезного взять. Мы знаем, что такое партийная дисциплина в «Единой России». Вы пишите: «Я пойду до конца», хотя уже всё предрешено. То есть вы готовы пойти против партии? У вас есть этот задор и запал?»

«Я считаю, что если мы участвуем в конкурсе, то надо идти до конца и отстаивать свою позицию», - сказал на это Иван Мешков, чем заслужил похвалу от Олега Брячака.

Депутат от КПРФ Сергей Фёдоров припомнил «ответчику» его работу в Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании и предложил похвастаться результатами.

«Основной задачей было погрузить ребят в политическую жизнь, в законодательную, в исполнительную власть. У кого-то что-то получилось, что-то нет, но обучение состоялось», - отметил Иван Мешков и добавил, что знает, как изменить работу Молодёжного парламента, но это тема для отдельной беседы.

«А что вы сделали для молодёжи города, чтобы она не уезжала?» - продолжил интересоваться Сергей Фёдоров. Иван Мешков на это сообщил, что имеется программа для молодёжи, молодые люди хотят остаться в Пскове, но маленькие зарплаты не позволяют им этого сделать. «Я считаю, что активно надо вовлекать молодёжь во многие процессы», - заключил претендент на вакансию.

Партийную принадлежность припомнили депутаты и Андрею Яковлеву, который тоже представляет «Единую Россию», но сначала они выслушали вступительную речь кандидата о том, почему же он попросил голосовать за Александра Братчикова. «Я разделяю позицию губернатора, уважаю фракционное решение и поддерживаю кандидатуру Братчикова. В силу своей трудовой деятельности и образования я очень большую компетенцию имею в сфере ЖКХ и строительства, в том числе, и полного поддержания жизнедеятельности города», - пояснил он.

«Сейчас кажется, что вы себе должность просите!» - прокомментировал Олег Брячак. «Мешков идёт в разрез позиции партии, а вы с какой целью заявились на конкурс?» - спросил он.

«Человек, делая выбор, о своей партийной принадлежности, делает его осознано и если сделал выбор, то нужно ему следовать», - заявил Андрей Яковлев.

«Вы уже ведёте себя как чиновник: не отвечаете на вопрос, - заметил Олег Брячак. - Вы нам просто ответьте, зачем вы заявились на конкурс?»

«Моя семья и я живём в этом города, здесь растут мои дети. Я считаю себя компетентным, и я в силах, чтобы продолжать улучшения в нашем городе», - совершил ещё одну попытку Андрей Яковлев.

«А как вы себя чувствуете по отношению к другим кандидатам? На каком уровне?», - поинтересовался заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв.

Кандидат в сити-менеджеры заявил, что справился бы с этой должностью: «В себе уверен, но свою позицию я письме высказал».

«Каждый из нас может разорвать любого кандидата, но давайте проявлять тактичность!» - спас от дальнейших расспросов Андрея Яковлева депутат Сергей Барабанов.

Два оставшихся претендента парламентариев сильно не заинтересовали. У Вадима Петрухина спросили только о том, как же он собирается контролировать работу управляющих компаний, а у Виктора Яшина поинтересовались зарплатой дворников.

Первый ответил, что проверить УК с точки зрения хозяйственной деятельности невозможно, но можно проверить качество предоставляемых услуг. А Виктор Яшин назвал фантастические для псковских дворников цифры в 25-30 тысяч рублей за работу на одном участке. Ещё он сказал, что участники конкурса в профессиональном плане вдруг от друга несильно отличаются, да и вообще все решения принимают депутаты и глава города, а сити-менеджер только их исполняет.

Завершилась прелюдия к голосованию выступлениями руководителей фракций.

Коммунист Дмитрий Михайлов выразил недовольство тем, что с конкурса сняли его однопартийца Сергея Фёдорова за отсутствие достаточного управленческого стажа. «Мы считаем, что комиссия недобросовестно изучила документы и проигнорировала наше мнение. Он – индивидуальный предприниматель и имеет управленческий опыт не менее 5 лет», - заявил коммунист, но тут же добавил, что по решению вышестоящих партийных органов члены его фракции будут голосовать за Александра Братчикова.

«У меня тоже закрадывается подозрение, что Фёдорова не стоило бы снимать, если проанализировать сложившуюся ситуацию, мы бы поддерживали Фёдорова», - вступился за коммуниста его коллега по оппозиционному движению в Думе, которое, кажется, перестало существовать сразу после первой сессии, справедливоросс Олег Брячак. «Но его сняли и мы решили поддерживать Братчикова, - продолжил он. - Потому что это самый опытный руководитель из всех, кто заявился, это собранный, компетентный руководитель. А если на этот опыт ещё прибавить и политический опыт, а сити-менеджер он ещё и политик! Наше решение – мы поддерживаем Братчикова».

Сергей Барабанов от лица ЛДПР тоже заявил о поддержке Братчикова, а что касается Сергея Фёдотова, то заметил, что тот был на заседании комиссии и претензий у него не возникло.

От имени «Единой России» выступили Иван Цецерский и председатель думской фракции Денис Иванов, которые сообщили, что решение о голосовании за Александра Братчикова было принято и на городском политсовете, и на заседании фракции.

Синие галочки

Тайное голосование проходило в перерыве сессии прямо в зале заседания. Опустившие бюллетень в урну депутаты по традиции отправлялись пить чай.

«Александр Николаевич, волнуетесь: 25 или 24?» - обратился к Братчикову вернувшийся после перерыва Иван Цецерский, имея ввиду количество отданных голосов.

Когда все собрались, счётная комиссия вскрыла урну и намеревалась приступить к подсчёту, однако, Олег Брячак потребовал публично продемонстрировать бюллетени. «О! Галочки синие!» - обрадовался он, припомнив голосование во время выборов главы Пскова, когда депутаты ставили отметки в бюллетенях разноцветными пастами.

«Признавать или не признавать результаты – дело каждого», - прокомментировал Иван Цецерский.

В итоге, несмотря на то, что все фракции гордумы заявили о поддержке кандидатуры Александра Братчикова, голосов за него было подано всего 14, а 11 парламентариев поддержали своего бывшего коллегу Валерия Лесникова. Остальные четыре претендента ни одного голоса не набрали.

В результате Александр Братчиков был избран главой администрации Пскова.

Прямо на сессии Иван Цецерский подписал с ним контракт, по которому избранный сити-менеджер приступит к исполнению своих обязанностей с 5 декабря. До этого момента руководить администрацией продолжит Игорь Калашников.

В продолжение торжественной церемонии Иван Цецерский вручил Александру Братчикову символический ключ от хозяйства Пскова, пожелав держать его уверенно.

Новый сити-менеджер поблагодарил депутатов за доверие, отметил, что понимает возложенную на него ответственность и надеется на сотрудничество с гордумой.

А потом началось трогательное прощание с Игорем Калашниковым. Иван Цецерский передал ему ценный подарок – навигатор, предложив использовать его, чтобы «найти правильный путь в своей дальнейшей жизни».

Игорь Калашников начал свою прощальную речь с благодарности в адрес всех, с кем он работал 4,5 года. «Большие дела мы обсуждали, много проблем решали и всегда находили нормальный выход из любой ситуации», - сказал он.

Отдельно экс-сити-менеджер обратился к сотрудникам администрации города: «Дорогие мои, спасибо вам за работу. Я знаю, как вам доставалось, знаю, как вы исполняли свои обязанности, вы знали, как это делать. Сначала понимали меня с полупредложения, потом - с полуслова, потом - с полувзгляда. Команда, которая работала со мной, решала вопросы для жителей города Пскова». Игорь Калашников поблагодарил и своих заместителей, пожелав им всего доброго, сил и удачи, а также председателей комитетов, «которые тянули основную лямку».

Удостоились благодарности и руководители управляющих компаний. «Александр Николаевич, береги их, - попросил он своего преемника. - Проблемы есть, но это люди, которые убирают эти проблемы».

«У тебя всё получится, - напутствовал Игорь Калашников Александра Братчикова. - Здесь остались хорошие работники и с ними можно идти дальше».

«Всем спасибо и дай Бог, всего хорошего, в добрый путь, Александр Николаевич!» - закончил выступление бывший сити-менеджер.

Катастрофа по графику

Ещё одним важным вопросом на сессии было принятие бюджета Пскова на 2018 год и плановый период 2019-го – 2020-го годов. По традиции, в первом чтении, которое и состоялось на прошедшем заседании, утверждались основные параметры бюджета, а вот постатейное распределение доходов-расходов депутаты будут рассматривать уже в декабре, в рамках второго чтения.

По словам начальника финансового управления администрации Пскова Тамары Винт, доходы Пскова на 2018 год прогнозируются в сумме 3 млрд 750,2 млн рублей, расходы - 3 млрд 798,8 млн. рублей, дефицит - 48,5 млн. рублей, что составляет 3,5% от доходной части. Докладчица отметила, что покрывать нехватку денег планируется за счёт банковских кредитов и остатков на счетах распорядителей средств.

Как ожидается, на 1 января 2018 года госдолг города составит 660 млн рублей, а потом будет постепенно уменьшаться: до 560 млн рублей к 2019 году, до 540 млн рублей – к 2020-му.

При этом бюджет на плановый период составлен бездефицитным: доходы и расходы в 2019 году запланированы в объёме 3 млрд 467 млн рублей , на 2020-й – 3 млрд 471 млн рублей.

Тамара Винт отметила, что собственные доходы в следующем году составят 47% от общей суммы, остальное же – это безвозмездные поступления. Она добавила, что доходы города по сравнению с текущим годом уменьшаться на 6,1% за счёт сокращения межбюджетных трансфертов, но общий прогнозируемый доход превысит показатели 2017-го более, чем на 500 млн рублей.

Докладчица сообщила, что 3 млрд 434 млн рублей или 90,4% всего бюджета пойдут на реализацию муниципальных программ, которых стало больше. К действовавшим в 2017 году 12 программам добавилась ещё одна - по формированию современной городской среды.

«Бюджет остаётся социально ориентированным», - не нарушила традицию последних лет Тамара Винт и добавила, что на программы социальной направленности запланированы 2 млрд 571 млн рублей.

На подготовку к Международным Ганзейским дням, которые примет Псков в 2019-м, из городского бюджета планируется в ближайшие три года направить 18,7 млн рублей, из которых 5 млн заложены на 2018-й.

Когда появилась возможность задать вопросы главному финансисту города, Олег Брячак поинтересовался, как обстоят дела с ремонтом дворов. «Вопрос касается тех денег, которые не были израсходованы на ремонт дворов. Напомните суммы, которые не освоили», - попросил он Тамару Винт.

Та заметила, что работы ещё продолжаются: «Вчера заслушали начальника УГХ Алексея Геннадьевича Захарова – работы должны быть выполнены и оплачены. Если будет задолженность бюджета, то в январе, когда мы будем знать кредиторскую задолженность, бюджет будет увеличен на эту сумму».

Что же касается следующего года, то по словам главы финуправления, на ремонт дворов заложены 54 млн рублей.

«Надо взять на заметку, что город не совсем справился с освоением средств, - поручил Олег Брячак новому сити-менеджеру. - Надо взять на контроль, чтобы во время выполнялись работы, а не в зиму, когда скоро будут минусовые температуры и асфальт будет класть нельзя».

Ещё он опросил Тамару Винт конкретно в бюджете показать строку, где прописано выделение средств на дворы. Она пообещала ко второму чтению выпустить приложение к главному финансовому документу города с раскладкой по этим расходам.

Иван Цецерский обратил внимание на то, что депутатов волнует выделение средств на дворы по избирательным округам, как это было раньше. Тамара Винт заверила, что такое равное распределение денег и предусмотрено.

Когда вопросы иссякли, все фракции получили право высказаться о предлагаемом бюджете.

Олег Брячак, представляющий «Справедливую Россию», был краток: «Мы будем поддерживать бюджет, мы не против его, но начинать работать надо уже сейчас!»

А вот коммунист Дмитрий Михайлов, запинаясь и не всегда попадая смысловыми паузами в нужные места, прочёл по бумажке довольно длинную речь. Началась она с невнятного вступления о том, что бюджет города никуда не годится, потому что плохой федеральный бюджет, за который не стали голосовать коммунисты в Государственной Думе. Далее всё выступление было посвящено главному финансовому документу страны: составлен он в рамках спекулятивной политики, сформирован из расчёта цены на нефть в 40-42 доллара за баррель, а уже сейчас она превышает 60 долларов, в бюджете заложены миллиарды на поддержку олигархов и так далее.

Что же касается Пскова, то в городе, по словам Дмитрия Михайлова, ситуация близка к катастрофической, власти не в состоянии справиться с кризисом, безработица растёт, малый бизнес скоро задушат, не заложены в бюджет деньги на развитие производства. В общем, это были ежегодные для коммунистов обороты, когда дело доходит до принятия городского или областного бюджета. Кажется, что за много лет никто уже и не ждёт того, что представители КПРФ проголосуют за бюджет.

«Фракция КПРФ решила не поддерживать проект городского бюджета», - предсказуемо завершил выступление Дмитрий Михайлов. Кстати, можно предположить, что примерно такая же речь прозвучит 30 ноября на сессии Псковского областного Собрания, но уже от старших товарищей городского депутата.

«Это, конечно, очередной бюджет выживания, но другого не будет, - не согласился с коммунистом представитель «Яблока» Артур Гайдук. - Надо принимать!».

Большинством голосов главный финансовый документ города был утверждён. Теперь парламентарии имеют возможность внести свои предложения в профильный комитет Думы, который к 5 декабря сформирует таблицу поправок и отправит её в администрацию.

Выйти в люди

Буквально на прошлой сессии Олег Брячак предложил принять положение о наказах избирателей, аналогичное тому, что действует в Псковском областном Собрании, как на этой уже принимался вполне себе конкретный документ. Теперь в городе будет Единый реестр обращений граждан, требующих длительного срока исполнения, и судебных решений.

Как пояснил Иван Цецерский, такой реестр нужен для того, чтобы ни одно обращение от псковичей не потерялось, чтобы можно было либо оперативно решить проблему, либо заложить на это средства в бюджет следующего года. «Это мы начинаем работу по тем направлениям, которые уже обозначал Олег Михайлович. Мы выстраиваем работу, чтобы не было упущено ни одно обращение граждан», - подчеркнул глава города.

Конечно же, депутаты поддержали создание Реестра единогласно.

Ещё одна новая опция у городских парламентариев – контрольные комиссионные выезды в избирательные округа. Соответствующее положение депутаты также утвердили на минувшей сессии.

Иван Цецерский отметил, что формировать повестку дня и организовывать выезд для решения проблем округа будет сам избранный от этой территории депутат. «Комиссия сможет влиять на любое положение дел, по любому вопросу», - пообещал он.

Единственный вопрос, насколько частыми будут такие выезды. Глава города предложил в декабре сформировать график работы комиссии и решить, сколько раз в месяц она будет выезжать.

Артур Гайдук озаботился судьбой депутатов-списочников и предложил в этой связи не прописывать округа, а обозначить в документе территорию – весь город.

Иван Цецерский на это ответил, что любой многомандатник сможет присоединиться к работе комиссии в том округе, в котором посчитает нужным. «Если в мой округ будем выезжать и, например, Олег Михайлович Брячак, зная проблематику, тоже выедет, это будет хорошо», - пояснил глава города.

Дорогой Фёдор Борисович

В связи с тем, что в гордуме шестого созыва работает депутат – инвалид первой группы Фёдор Постнов, народным избранникам пришлось внести изменения в Положение о помощнике парламентария. Касалась поправка финансовой составляющей.

В предыдущей версии документа на помощников каждого из депутатов в месяц выделялось 10 тыс. рублей. В обновлённом варианте увеличивается сумма на помощников депутата с ограниченными возможностями до 20 тыс. рублей.

У некоторых парламентариев были предложения по изменению формулировок в проекте решения гордумы. «У нас один единственный инвалид, если появится ещё один, тогда и пересмотрим», - оборвал коллег Денис Иванов.

Фёдора Постнова касался ещё один вопрос повестки дня: о внесении изменений в состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают люди с ограниченными возможностями.

В этот орган предлагалось добавить несколько членов: двух депутатов, один из которых представитель округа, специалиста от Псковгражданпроекта, двух специалистов профильных муниципальных предприятий и представителя от Всероссийского общества инвалидов.

«А я что, уже не являюсь членом этого общества?» - возмутился Фёдор Постнов, не обнаружив себя в списке.

Ему пояснили, что администрация города направила в общество инвалидов запрос, чтобы они определились со своим представителем. В ответ пришли данные вполне конкретного человека.

«Я писал заявление в эту комиссию, не знаю, почему меня нет», - недоумевал парламентарий.

Выход нашёл Иван Цецерский. Он предложил делегировать в комиссию трёх парламентариев: заместителя главы Пскова Елену Полонскую, Фёдора Постнова и депутата по округу. За этот компромисс проголосовало большинство.