8 миллионов требуется на создание допмест в дновской школе № 50

16:40, 28 ноября 2017, ПАИ

Члены Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания обсудили ход выполнения рекомендаций, которые депутаты дали на сессии при принятии бюджета-2017 в декабре прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Приняв к сведению отчёт администрации региона, члены комитета остановились на вопросе, связанном с поручением о создании дополнительных мест в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» города Дно – заявка на строительство подана в Министерство образования и науки РФ.

«На выполнение проектных работ по этой школе необходимо 8,2 млн рублей, но эти средства пока не заложены в областном бюджете», - обратил внимание представителей исполнительной власти депутат Сергей Быков. Парламентария заверили, что вопрос находится в стадии решения.