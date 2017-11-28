Отмену неэффективных налоговых льгот поддержал профильный комитет Псковского облсобрания

17:05, 28 ноября 2017, ПАИ

28 ноября члены Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рассмотрели проекты законов, касающихся отмены неэффективных налоговых льгот. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, по просьбе председателя Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева два документа были представлены единым блоком.

«Согласно условиям соглашения с Минфином администрация региона обязана проводить оценку эффективности налоговых льгот и в случае выявления неэффективных позиций, отменить их», - пояснил необходимость принятия представленных законопроектов руководитель профильного комитета. - Неэффективных налоговых льгот не было выявлено, выявлены неэффективные пониженные ставки по отдельным видам деятельности».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв, приглашённый для участия в заседании парламентского комитета, поинтересовался, по каким критериям оценивались неэффективные налоговые ставки.

«Методика оценки эффективности утверждена Министерством финансов и не является ноу-хау нашего региона. В соответствие с этой методикой и были проведены все расчёты», - ответил Андрей Михеев.

В ходе дальнейшего обсуждения депутаты отметили, что увеличение налогового бремени затронет государственные транспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки.

«В первую очередь, это требование федерального законодателя, – ответила на замечания парламентариев заместитель начальника Государственного финансового управления Людмила Павлова. – Если возникнет необходимость в дополнительных средствах на субсидирование пассажирских перевозок, мы этот вопрос будем рассматривать в течение года».

Депутаты согласились с необходимостью выполнения требований Минфина и рекомендовали принять оба законопроекта в двух чтениях.