Взносы на капремонт вырастут в Псковской области на 5,1%

16:57, 28 ноября 2017, ПАИ

28 ноября члены Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания рассмотрели вопрос о повышении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С докладом выступил председатель госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Он доложил парламентариям, что платёж предлагается повысить на 5,1 процента, в натуральном выражении для домов без лифта – на 32 копейки, с лифтами - на 37 копеек.

«Мы провели анализ ситуации в других регионах и видим, что в среднем по стране происходит аналогичное увеличение», - отметил Андрей Агапов.

Воспользовавшись возможностью напрямую пообщаться с руководителем регионального Фонда капитального ремонта Сергеем Макарченко, члены комитета подняли проблемные вопросы, касающиеся доставки квитанций населению, уровнем собираемости платежей, качеством выполнения ремонтных работ и претензионной работой с недобросовестными подрядчиками.

Также в ходе заседания комитета по бюджету был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон о межбюджетных отношениях – этот документ депутаты рекомендовали принять в первом чтении, и проект новой Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Депутаты поддержали программу, направленную на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, но обратили внимание её разработчиков на замечания Счётной палаты и юристов Собрания.