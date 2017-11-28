О правильном использовании пиротехники узнали жители Порхова

19:51, 28 ноября 2017, ПАИ

28 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в Порхове рейд в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» и Года гражданской обороны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены 30 листовок на противопожарную тематику, мерах безопасности при использовании новогодней атрибутики и пиротехнических изделий. Проинструктированы под роспись восемь человек. В частном жилом секторе особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, газовому и электрооборудованию. В ходе бесед населению рекомендовалось иметь в жилище первичные средства пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также действия в случае получения сигналов гражданской обороны.