0
20:27
Ремонт двух мостов завершен в Порховском и Стругокрасненском районах
17:10
В псковском драмтеатре празднуют 100-летний юбилей «Псковской правды»
17:09
Началась прямая видеотрансляция празднования 100-летия «Псковской правды» (ВИДЕО)
16:14
Юбилей «Псковской правды» ПАИ покажет в прямом эфире
15:31
Начался ПАИ-live с Ольгой Милонаец (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:23
Военно-патриотический клуб «Допризывник» пополнил список претендентов на «Народное признание - 2017»
13:27
Заявка победительницы «Мисс Псков - 2017» направлена в оргкометит конкурса «Мисс России»
Еще новости
Общество

О правильном использовании пиротехники узнали жители Порхова

28 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели в Порхове рейд в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» и Года гражданской обороны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены 30 листовок на противопожарную тематику, мерах безопасности при использовании новогодней атрибутики и пиротехнических изделий. Проинструктированы под роспись восемь человек. В частном жилом секторе особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, газовому и электрооборудованию. В ходе бесед населению рекомендовалось иметь в жилище первичные средства пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, а также действия в случае получения сигналов гражданской обороны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ремонт двух мостов завершен в Порховском и Стругокрасненском районах
28 ноября 2017
Ремонт двух мостов завершен в Порховском и Стругокрасненском районах
В псковском драмтеатре празднуют 100-летний юбилей «Псковской правды»
28 ноября 2017
В псковском драмтеатре празднуют 100-летний юбилей «Псковской правды» 2
Началась прямая видеотрансляция празднования 100-летия «Псковской правды» (ВИДЕО)
28 ноября 2017
Началась прямая видеотрансляция празднования 100-летия «Псковской правды» (ВИДЕО)
Юбилей «Псковской правды» ПАИ покажет в прямом эфире
28 ноября 2017
Юбилей «Псковской правды» ПАИ покажет в прямом эфире 2
Начался ПАИ-live с Ольгой Милонаец (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
28 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Ольгой Милонаец (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Военно-патриотический клуб «Допризывник» пополнил список претендентов на «Народное признание - 2017»
28 ноября 2017
Военно-патриотический клуб «Допризывник» пополнил список претендентов на «Народное признание - 2017»
Заявка победительницы «Мисс Псков - 2017» направлена в оргкометит конкурса «Мисс России»
28 ноября 2017
Заявка победительницы «Мисс Псков - 2017» направлена в оргкометит конкурса «Мисс России» 1
Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов
28 ноября 2017
Ради колясочника Федора Постнова псковские парламентарии сделали исключение в вопросе зарплат помощников депутатов

Идет загрузка...