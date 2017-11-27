Московские поэты представят «Мое Солнце» в Пскове

19:30, 28 ноября 2017, ПАИ

3 декабря в 16:00 в Пскове в Центральной городской библиотеке пройдет премьера поэтического сборника Алины Серегиной «Нечайные строки», вышедшего в этом году в издательстве «У Никитских ворот». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в ходе мероприятия московский поэт, член Союза писателей России и обладатель Золотой Есенинской медали Сергей Леонтьев представит свои поэтические сборники «Первая скрипка» и «Две луны».

Московские поэты Алина Серегина и Сергей Леонтьев проводят масштабную акцию «Со всеми остановками», которая завершится встречей с псковскими читателями. Программу в Пскове они назвали «Мое Солнце». «Поэзия Сергея Леонтьева и Алины Серегиной – это и лирический дневник, и путевые заметки, и обаятельные огоньки «вечной философии», горящие, как свечка на окне, для тех, кому больше неохота лежать во прахе и блуждать во тьме безъязычия», - рассказали в библиотеке.

На вечере пройдет автограф-сессия.