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Общество

Заболеваемость ОРВИ выросла в Псковской области на 12,9%

С 20 по 26 ноября в Псковской области заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 3 тыс. 438 человек, в том числе 2 тыс. 394 детей до 14 лет. Отмечается повышение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 12,9%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ ниже недельного эпидемического порога на 0,7%. Случаев заболеваний гриппом не зарегистрировано.

В этом году в Псковской области привиты против гриппа более 250 тысяч человек.

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