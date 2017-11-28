Справедливороссы намерены поддержать проект бюджета Псковской области на ближайшую трехлетку

17:43, 28 ноября 2017, ПАИ

Фракция «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов поддержит проект закона о бюджете региона на 2018 год и плановый двухлетний период. Об этом заявила руководитель фракции Наталья Тудакова 28 ноября в ходе консультаций по законопроекту временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с парламентариями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

«Нам импонирует курс на уменьшение государственного долга области, который взяла администрация. Несмотря на то, что бюджет непростой, в нем сохраняются все ранее взятые социальные обязательства. Это очень важно», — подчеркнула Наталья Тудакова, поясняя позицию фракции.

По предложению Михаила Ведерникова обсуждение основных параметров бюджета продолжилось в формате вопросов и ответов. Наталья Тудакова поинтересовалась возможностью внесения изменений в областной закон «О наказах избирателей». В частности, она предложила закрепить за депутатами-одномандатниками финансирование на выполнение конкретных поручений населения. «Мне известно, что в ряде регионов такие решения приняты, и за депутатом зарезервирована такая сумма. Мы этот вопрос проработаем», — ответил врио главы региона.

Руководитель фракции также отметила, что население выражает обеспокоенность возможным увеличением в следующем году ставок региональных налогов, и спросила, какова позиция администрации по этому вопросу. Присутствовавший на встрече заместитель губернатора Сергей Перников заверил, что увеличение предусмотрено лишь для тех инвесторов, у которых заканчиваются налоговые каникулы.

Отдельное внимание участники встречи уделили теме организации свободного времени детей и молодежи. Михаил Ведерников рассказал о планах региональной власти по созданию молодежных пространств для проведения досуговых мероприятий, получения дополнительных знаний и профессиональных компетенций, а также по разработке системы региональных грантов, нацеленных на поддержку активной жизни молодого поколения. «Запрос очень большой. Мне об этом в социальных сетях часто пишут. Ребят молодых, активных много, и у них множество идей, которые они готовы реализовывать, в том числе в своих муниципальных образованиях», — подчеркнул Михаил Ведерников.